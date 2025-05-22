Сколько дней будем отдыхать на Гурбан-байрам?

В этом году Азербайджан отметит Гурбан-байрам с четырьмя выходными днями подряд.

Как передает 1news.az, согласно решению Кабинета министров, 6 и 7 июня официально объявлены днями праздника Гурбан-байрам. Поскольку 7 июня приходится на субботу, по Трудовому кодексу 9 июня также будет нерабочим днём. Таким образом, с учётом воскресенья, 8 июня, граждане получат четыре выходных дня подряд — с 6 по 9 июня включительно.

Сегодня Управление мусульман Кавказа уже выпустило фетву в связи с предстоящим праздником.