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Посол Грузии поздравил азербайджанский народ с Днем независимости

First News Media19:15 - Сегодня
Посол Грузии поздравил азербайджанский народ с Днем независимости

Посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе поздравил азербайджанский народ с 28 мая - Днем независимости.

Об этом посол сказал журналистам перед началом праздничного концерта по случаю дня независимости Грузии.

Дипломат отметил, что на концерте прозвучат известные музыкальные произведения, в том числе народные песни обеих стран.

Патарадзе также с удовлетворением отметил развитие связей между Азербайджаном и Грузией во всех областях, в частности в сфере энергетики.

Источник: Report

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