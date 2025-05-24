Посол Грузии поздравил азербайджанский народ с Днем независимости
Посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе поздравил азербайджанский народ с 28 мая - Днем независимости.
Об этом посол сказал журналистам перед началом праздничного концерта по случаю дня независимости Грузии.
Дипломат отметил, что на концерте прозвучат известные музыкальные произведения, в том числе народные песни обеих стран.
Патарадзе также с удовлетворением отметил развитие связей между Азербайджаном и Грузией во всех областях, в частности в сфере энергетики.
Источник: Report
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