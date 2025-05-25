На весенней сессии ПА НАТО говорилось об кибератаках на азербайджанские медиаресурсы

Делегация Милли Меджлиса Азербайджанской Республики принимает участие в весенней сессии Парламентской Ассамблеи НАТО, проходящей в городе Дейтон (США).

Глава делегации, депутат Милли Меджлиса Рамид Намазов выступил на мероприятии относительно недавних гибридных атак против нашей страны.

Он предоставил информацию о сети, которая проводила информационные операции против нашей страны и распространяла ложную информацию с использованием Deepfake и других технологий имитации после трагической катастрофы самолета, следовавшего по маршруту Баку-Грозный 25 декабря прошлого года.

В то же время, Р. Намазов подробно рассказал о кибератаках, совершенных против ряда азербайджанских медиаресурсов в феврале текущего года, подчеркнув, что этот вопрос обсуждался на прошедших 2 мая общественных слушаниях, организованных Комиссией Милли Меджлиса против иностранных вмешательств и гибридных угроз.

Источник: АЗЕРТАДЖ