Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции по исламофобии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам проходящей в Баку международной конференции на тему «Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм»

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В обращении говорится:

«Уважаемые участники конференции,

Приветствую вас на проводимой в Баку международной конференции «Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм».

Сегодняшняя конференция посвящена третьей годовщине учреждения ООН «Международного дня борьбы с исламофобией». Это важное мероприятие, уже традиционно организуемое в нашей стране, служит повышению внимания к беспокоящей человечество проблеме исламофобии.

Азербайджан приветствует принятые Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по борьбе с исламофобией и призывает к безотлагательной реализации мер, указанных в документах.

К сожалению, в последнее время исламофобия стала приобретать все более заметный и систематический характер в мировом масштабе. В настоящее время эта негативная тенденция наблюдается не в какой-либо конкретной стране, а во многих уголках мира. Враждебность к исламу, ненависть и нетерпимость к мусульманам, антиисламские настроения приобретают все больший размах и остроту.

Исламофобия проявляется в различных формах, в том числе в расизме и дискриминации в отношении мусульман в повседневной жизни, языке ненависти, физических нападениях, стигматизации в медиа и социальных медиа платформах, институциональной дискриминации и др. Такое несправедливое и предвзятое отношение создает большие препятствия интеграции мусульман в общество, не позволяя им чувствовать себя его равноправными членами.

В некоторых странах, которые когда-то занимались работорговлей, проводили оккупационную и колониальную политику, совершали геноцид, а теперь позиционируют себя как демократические страны, стоящие на страже прав человека, исламофобия стала своего рода государственной политикой. В этих странах под видом защиты светских ценностей принимаются законы, ограничивающие права и свободу вероисповедания мусульман, попираются их права на образование, жилье, трудоустройство и другие права.

В то же время оскорбляющие Пророка Мухаммеда (мир ему и благословение Аллаха) действия, сожжение Священного Корана, нападения на мечети и места поклонения, осквернение мусульманских кладбищ и другие деяния входят в число растущих антимусульманских инцидентов, направленных на оскорбление чувств мусульман. Нападки на Ислам и мусульман под прикрытием «свободы слова» неприемлемы.

Вызывает сожаление тот факт, что против такого общечеловеческого зла и угрозы, как исламофобия не только не ведется борьба, но и в ряде стран ее распространение даже поощряется. Число сторонников радикальных движений и ультраправых партий, которые пытаются влиять на чувства и мысли людей, представляя ислам и мусульман как угрозу западной идентичности и ценностям, постепенно растет, а их представители начинают получать все больше мест в парламентах. В то же время такие институты, как Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы, поощряя предвзятость и двойные стандарты, внушают антимусульманские настроения.

Еще одним фактором, служащим распространению исламофобии, является деятельность некоторых медиа органов, играющих деструктивную роль в формировании общественного мнения и создающих негативный образ мусульман. Эти медиаструктуры, целенаправленно отождествляя экстремизм, терроризм и другие подобные понятия с исламом, создают предвзятое представление о нашей религии, изображая ее как источник опасности и пытаясь навесить на нее ярлык террора. Связывая проблемы, имеющиеся в общественно-политической и социально-экономической жизни страны, с Исламом и мусульманами, они сеют в обществе чувства недоверия и страха.

Азербайджан – одна из стран, которая столкнулась с исламофобией и продолжает страдать от нее и сегодня. За тридцатилетнюю оккупацию наших земель против нашего народа был совершен Ходжалинский геноцид, проведена этническая чистка, в результате чего более миллиона наших соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами. На наших территориях установлено около миллиона мин, совершены преступления урбицида, культуроцида и экоцида. Однако, к сожалению, некоторые круги на Западе, выступая исключительно с позиций религиозного пристрастия и исламофобии, проигнорировали оккупацию наших земель Арменией, исказили истинную суть конфликта, попытавшись представить его как конфликт на религиозной почве.

В период оккупации наши многовековые историко-культурные памятники общечеловеческого значения, в том числе памятники исламской религии, святилища, мечети, гробницы, кладбища, были разрушены, осквернены, стерты с лица земли. Ряд объектов культурного наследия был разграблен, их назначение изменено, принадлежность – сфальсифицирована. В настоящее время в рамках широкомасштабных работ по реконструкции, проводимых на освобожденных от оккупации землях, восстанавливаются разрушенные мечети и религиозные памятники, строятся новые.

К сожалению, и в Западном Азербайджане – на наших исторических землях, откуда были изгнаны наши соотечественники, сознательно и планомерно проводится политика полного уничтожения или фальсификации богатого материально-духовного наследия азербайджанского народа, стирания следов азербайджанцев на их историко-этнических территориях.

Принятое несколько дней назад на заседании Совета казиев Управления мусульман Кавказа решение о восстановлении деятельности Иреванского казията является важным шагом на пути обеспечения исторической справедливости, доведения до мировой общественности правды об уничтожении нашего культурного и религиозно-духовного наследия в Западном Азербайджане.

За исключением ограниченного числа моноэтнических стран, большинство стран мира представляют собой многонациональные и многоконфессиональные общества. Учитывая это, сосуществование представителей различных наций, этнических групп и религий в условиях взаимного диалога и взаимопонимания имеет особое значение с точки зрения гражданского мира и согласия в стране. Положительный опыт Азербайджана в этой сфере может служить примером для ряда стран.

Азербайджан, являющийся неотъемлемой частью исламского мира, - это страна, где представители различных религий, культур на протяжении всей истории живут в условиях братства и дружбы. Ислам, как носитель общечеловеческих ценностей, сыграл исключительную роль в формировании и развитии таких образцовых отношений. Азербайджанский народ и сегодня сохраняет свои богатые традиции толерантности и мультикультурализма, вносит вклад в межцивилизационный диалог, исламскую солидарность, предпринимает серьезные шаги по продвижению исламских ценностей в мире.

Ислам – религия мира, солидарности и милосердия. Несмотря на проводимые против него клеветнические кампании, ислам продолжает оставаться религией, воплощающей высокие моральные ценности, справедливость и доброту, и служит духовной опорой и путеводителем для миллиардов людей.

Нынешние глобальные вызовы и кризисы, новые испытания и трудности, с которыми сталкивается исламский мир, а также рост исламофобских тенденций, попытки дискредитации нашей религии делают крайне необходимым укрепление солидарности и единства среди мусульманских стран, оказание взаимной поддержки. Для того, чтобы бороться с исламофобией, беспокоящей весь мусульманский мир, мы должны выступать единым фронтом, вместе выражать протест против этой несправедливости и вредных тенденций.

Желаю успехов работе конференции и выражаю уверенность, что она внесет достойный вклад в борьбу с исламофобией, разоблачение предрассудков и разрушение стигм, связанных с исламской религией».