Президент Азербайджана: Исламофобия создает большие препятствия интеграции мусульман в общество

Исламофобия проявляется в различных формах, в том числе в расизме и дискриминации в отношении мусульман в повседневной жизни, языке ненависти, физических нападениях, стигматизации в медиа и социальных медиа платформах, институциональной дискриминации и др. Такое несправедливое и предвзятое отношение создает большие препятствия интеграции мусульман в общество, не позволяя им чувствовать себя его равноправными членами.

Об этом говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам международной конференции «Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм».

Президент Азербайджана подчеркнул, что в некоторых странах, которые когда-то занимались работорговлей, проводили оккупационную и колониальную политику, совершали геноцид, а теперь позиционируют себя как демократические страны, стоящие на страже прав человека, исламофобия стала своего рода государственной политикой. В этих странах под видом защиты светских ценностей принимаются законы, ограничивающие права и свободу вероисповедания мусульман, попираются их права на образование, жилье, трудоустройство и другие права.

Источник: АЗЕРТАДЖ