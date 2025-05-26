Президент Ильхам Алиев: Азербайджан – одна из стран, которая продолжает страдать от исламофобии

Азербайджан – одна из стран, которая столкнулась с исламофобией и продолжает страдать от нее и сегодня.

Об этом говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам международной конференции на тему «Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм».

Президент Азербайджана отметил, что за тридцатилетнюю оккупацию наших земель против нашего народа был совершен Ходжалинский геноцид, проведена этническая чистка, в результате чего более миллиона наших соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами. На наших территориях установлено около миллиона мин, совершены преступления урбицида, культуроцида и экоцида. Однако, к сожалению, некоторые круги на Западе, выступая исключительно с позиций религиозного пристрастия и исламофобии, проигнорировали оккупацию наших земель Арменией, исказили истинную суть конфликта, попытавшись представить его как конфликт на религиозной почве.

«В период оккупации наши многовековые историко-культурные памятники общечеловеческого значения, в том числе памятники исламской религии, святилища, мечети, гробницы, кладбища, были разрушены, осквернены, стерты с лица земли. Ряд объектов культурного наследия был разграблен, их назначение изменено, принадлежность – сфальсифицирована. В настоящее время в рамках широкомасштабных работ по реконструкции, проводимых на освобожденных от оккупации землях, восстанавливаются разрушенные мечети и религиозные памятники, строятся новые», - подчеркнул глава государства.

Источник: АЗЕРТАДЖ