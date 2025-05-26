Сборная Азербайджана вышла в 1/4 финала Бакинского этапа Женской серии FIBA по баскетболу 3x3

Сборная Азербайджана вышла в четвертьфинал Бакинского этапа Женской серии FIBA по баскетболу 3x3.

Как сообщает Report, в первой встрече группы азербайджанские баскетболистки уступили соперницам из Нидерландов со счетом 13:19.

Во второй встрече коллектив обыграл чешский клуб "Прага" - 16:12 и вышел в 1/4 финала турнира со второго места в группе.

В плей-офф сборная Азербайджана встретится с лидером группы C командой Латвии.

Отметим, что игра состоится 27 мая, старт запланирован на 18:15.