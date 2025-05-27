Премьер-министр Али Асадов встретился с председателем Сената Египта

27 мая премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с находящимся с визитом в нашей стране председателем Сената Арабской Республики Египет Абделем Вахабом Абделем Разеком.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета Министров, на встрече было выражено удовлетворение развитием по восходящей связей между Азербайджаном и Египтом в различных сферах. Было отмечено значение регулярных встреч и обсуждений глав государств в деле дальнейшего углубления и укрепления двусторонних отношений.

Было особо подчеркнуто, что взаимные визиты Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха ас-Сиси положили начало новому этапу в истории межгосударственных отношений.

Также были затронуты межпарламентские отношения, отмечена важная роль законодательных органов в развитии двусторонних связей.

На встрече обсуждались перспективы расширения азербайджано-египетского взаимовыгодного сотрудничества по различным направлениям.