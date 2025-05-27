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Трамп может ужесточить требования к приему иностранных студентов в США

First News Media23:41 - 27 / 05 / 2025
Трамп может ужесточить требования к приему иностранных студентов в США

Администрация Дональда Трампа готовит введение нового требования ко всем иностранным студентам, желающим обучаться в США.

По данным Politico, президент намерен ужесточить проверку потенциальных абитуриентов, дополнив процедуру проверкой их аккаунтов в социальных сетях.

По данным издания, в рамках подготовки к новой форме проверки администрация уже приказала посольствам и консульским отделам страны прекратить назначать новые собеседования на получение студенческой визы.

Решение об ужесточении проверок потенциальных студентов американских вузов последовало за многомесячной борьбой Дональда Трампа с администрацией Гарвардского университета. 22 мая президент запретил Гарварду зачислять иностранных студентов, обвинив руководство учебного заведения в поддержке антисемитизма из-за многочисленных акций в поддержку Палестины, проходивших в стенах вуза после начала военной операции Израиля в секторе Газа.

Источник: Коммерсант

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