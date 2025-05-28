В Лянкяране произошел взрыв в магазине - ФОТО

В Лянкяране произошел взрыв в магазине, есть пострадавший.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, инцидент случился в одном из магазинов в селе Шову Лянкяранского района.

По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа из баллона одного из холодильников.

Во время взрыва продавец Махир Джабраилов получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в отделение скорой помощи Лянкяранской центральной районной больницы.

Его поместили в реанимационное отделение.

Расследование по факту продолжается.