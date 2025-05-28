В Лянкяране произошел взрыв в магазине - ФОТО
В Лянкяране произошел взрыв в магазине, есть пострадавший.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, инцидент случился в одном из магазинов в селе Шову Лянкяранского района.
По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа из баллона одного из холодильников.
Во время взрыва продавец Махир Джабраилов получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в отделение скорой помощи Лянкяранской центральной районной больницы.
Его поместили в реанимационное отделение.
Расследование по факту продолжается.
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