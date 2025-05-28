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Состоялась 11-я встреча азербайджано-пакистанской рабочей группы - ФОТО

First News Media14:00 - Сегодня
Состоялась 11-я встреча азербайджано-пакистанской рабочей группы - ФОТО

В Исламабаде состоялась 11-я встреча на уровне азербайджано-пакистанской рабочей группы между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Объединенным штабом Вооруженных сил Исламской Республики Пакистан.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в управлении прессы и связей с общественностью Министерства обороны, делегация, возглавляемая начальником Управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Азербайджанской Республики, встретилась с начальником Главного управления внешнего военного сотрудничества Объединенного штаба Вооруженных сил Исламской Республики Пакистан.

На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам расширения и углубления сотрудничества.

В заключение был подписан Протокол 11-й встречи на уровне азербайджано-пакистанской рабочей группы.

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