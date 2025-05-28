Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном

28 мая в Лачине состоялась встреча министра обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковника Закира Гасанова с командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Исламской Республики Пакистан, фельдмаршалом Асимом Муниром.

Как сообщили в Министерстве обороны, выразив удовлетворение видеть пакистанского гостя в Азербайджане, министр поздравил его с получением высшего воинского звания «фельдмаршал».

Генерал-полковник З.Гасанов отметил, что расширение военного сотрудничества с дружественным и братским Пакистаном, равно как и сотрудничества в других областях, находится в центре внимания Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Выразив признательность за теплый прием и оказанное гостеприимство, фельдмаршал А.Мунир подчеркнул важность взаимных визитов в развитии военных связей.

Стороны обменялись мнениями о перспективах расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном, в том числе по поводу повышения интенсивности совместных учений с применением современных технологических новшеств, а также обсудили ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.