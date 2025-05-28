МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем независимости - ФОТО

Министерство иностранных дел Турции поздравило азербайджанский народ с 28 мая – Днем независимости.

Об этом говорится в публикации на странице министерства в соцсети "X".

"Азербайджан, с Днем независимости! От всей души разделяем гордость и радость наших азербайджанских братьев", - говорится в публикации.