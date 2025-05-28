МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем независимости - ФОТО
Министерство иностранных дел Турции поздравило азербайджанский народ с 28 мая – Днем независимости.
Об этом говорится в публикации на странице министерства в соцсети "X".
"Азербайджан, с Днем независимости! От всей души разделяем гордость и радость наших азербайджанских братьев", - говорится в публикации.
Can Azerbaycan’ın Müstakillik Günü kutlu olsun!
Sevinci sevincimiz, kederi kederimiz olan Azerbaycanlı kardeşlerimizin iftiharını ve coşkusunu yürekten paylaşıyoruz. 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/EbY1VDm06N — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 28, 2025
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