МИД Ирана поздравил Азербайджан с Днем независимости - ФОТО

Иран поздравляет азербайджанский народ и правительство дружественной и соседней страны с Днем независимости.

Об этом говорится в публикации на странице МИД Ирана в соцсети Х.

В публикации отмечается, что Иран желает Азербайджану подъема, прогресса, дальнейшего развития отношений между двумя народами.

The Islamic Republic of #Iran congratulates the people and government of the friendly and neighboring country, the Republic of #Azerbaijan, on its Independence Day, and wishes for growth and prosperity for this country, and the ever-increasing development of relations between the… pic.twitter.com/IwKjYTa1Rf — Foreign Ministry, Islamic Republic of Iran 🇮🇷 (@IRIMFA_EN) May 28, 2025