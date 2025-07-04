Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган 4 июля прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана встречали министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов и другие официальные лица.