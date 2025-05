Посол Украины поздравил Азербайджан с Днем независимости - ФОТО

Посол Украины в Баку Юрий Гусев поздравил Азербайджан с Днем независимости.

Соответствующей публикацией он поделился на своей странице в социальной сети Х.

"С Днем независимости, Азербайджан! Украина ценит наше стратегическое партнерство, общую историю и взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности. Желаю мира, благополучия и единства азербайджанскому народу", - говорится в публикации.

Happy Independence Day to Azerbaijan! 🇦🇿🇺🇦

Ukraine values our strategic partnership, shared history, and mutual support for sovereignty and territorial integrity.

Wishing peace, prosperity, and unity to the Azerbaijani people! pic.twitter.com/rViFFaJc4o — Yuriy Husyev (@Husyev) May 28, 2025