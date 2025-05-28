28 мая: Тройной праздник силы, правды и созидания

Сегодня Азербайджан отмечает День независимости. 28 мая — день, наполненный для каждого азербайджанца особым смыслом, гордостью и исторической памятью.

Именно в этот день в 1918 году была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика — первое в мусульманском мире демократическое светское государство. А сегодня, спустя более века, азербайджанский народ вновь демонстрирует миру силу своей государственности, воли и исторической правды.

В 2025 году этот день, наряду со своей традиционной праздничностью, приобретает еще и стратегическое измерение. Азербайджан, помимо самого Дня независимости, отмечает сегодня открытие Лачинского международного аэропорта — третьего по счету воздушного узла на освобожденных от армянской оккупации землях — и принимает лидеров братских Турции и Пакистана. Государств, оказывавших мощную политическую поддержку Азербайджану на протяжении всех 30 лет продолжавшегося армяно-азербайджанского конфликта, стоявших за нашей страной в период 44-дневной Отечественной войны – и все ради того, чтобы этот день, сегодняшний день, стал явью. В данном контексте Лачинский аэропорт по своей значимости — это гораздо больше, чем какая-то там взлетная полоса среди гор, это по своей сути настоящий инфраструктурный манифест, доказательство того, что Карабах больше не арена сепаратистского театра, а составная часть единого и сильного Азербайджана. Участие в его открытии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Пакистана Мухаммеда Шахбаза Шарифа, демонстрирует прочный союз трех стран.

Таким образом, 28 мая 2025 года вошел в историю как день тройного праздника. Во-первых, это торжество государственности и независимости. Во-вторых, это геополитический и экономический рывок, олицетворением которого стал ввод в эксплуатацию нового аэропорта, открывающего путь к интенсивному развитию Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов. В-третьих, это дипломатическая победа — на освобожденной от оккупации азербайджанской земле стоят лидеры дружественных стран, которые не только поддержали Азербайджан в трудную минуту, но и остались рядом с ним после победы. Как говорится, друзья познаются не только в беде, но и в радости.

И здесь нельзя не отметить то, как контрастирует вышеописанное с тем, что происходило на этих землях всего несколькими годами ранее. У контролировавших тогда данную территорию армянских сепаратистов был свой «тройной праздник», который также приходился на май, но отмечался девятого числа. Это был праздник с элементами искаженной истории и милитаристской романтики. Один из компонентов армянского «праздника» — День Победы над германским фашизмом — отмечается почти во всех странах бывшего Союза и является одним из элементов, объединяющих народы бывших советских республик исторически. Но остальные два компонента «тройного праздника» откровенно провоцировали и унижали память азербайджанцев: «освобождение» города Шуша, который в реальности был захвачен и осквернен, и создание так называемой «армии обороны Карабаха» — эфемерной структуры, за которой на деле скрывались вооруженные силы Армении, вторгшиеся на территорию суверенного государства.

Но все изменилось. История не забыла и не простила. Шуша была возвращена своим законным владельцам 8 ноября 2020 года в результате блистательной военной операции азербайджанской армии. С ее возвращением окончилась и длившаяся 44 дня Вторая, и можно сказать с уверенностью, последняя Карабахская война.

А мифическая «армия обороны», как и вся фейковая государственность армянских сепаратистов, канула в Лету под тяжестью правды и силы. 30-летней армянской оккупации азербайджанских земель был положен конец, а вместе с ней — и привычке отмечать «праздники» на костях, с фальшивыми лозунгами и кровью на руках. Теперь этим «праздникам» место разве что только в учебнике по политическим иллюзиям.

Сегодня Азербайджан активно восстанавливает разрушенные территории и вместе с тем переосмысливает их. Свою роль в этом процессе играют и братские государства. Турция стала ключевым партнером не только в военном, но и в послевоенном строительстве. Турецкие компании работают в Карабахе, прокладывают дороги, строят школы и больницы, восстанавливают исторические памятники. Инженеры, архитекторы, бизнесмены — все они вносят вклад в возвращение жизни на освобожденные земли. Это то, что называется «реальной помощью», а не громкими заявлениями.

Одновременно Турция продолжает свои дипломатические усилия для достижения полноценного мира между Азербайджаном и Арменией. Нельзя не отметить с благодарностью, что Анкара ставит нормализацию своих отношений с Иреваном в зависимость от азербайджано-армянской нормализации. Она держит свою границу с Арменией на замке и воздерживается от открытия дипломатического представительства в Иреване, подталкивая тем самым армянскую сторону к правильным шагам в направлении мира.

Нельзя не отметить также принципиальную позицию братского Пакистана, который всегда придерживался четкой линии: Карабах — это Азербайджан. Это страна, которая не пошла на компромиссы с оккупацией, не искала двойных стандартов и не торговала принципами ради политических очков. И сегодня, когда премьер-министр Шахбаз Шариф стоит на азербайджанской земле, это признание усилий Баку по установлению устойчивого мира и развития.

Визит лидеров Турции и Пакистана также подчеркивает международную легитимность и устойчивость внешнеполитического курса Азербайджана. Это курс на баланс между национальными интересами, региональной стабильностью и глобальным партнерством. Азербайджан показал, что способен быть самостоятельным субъектом мировой политики, не заигрывая с геополитическими авантюрами и не поддаваясь шантажу. Показательной в этом свете является постоянная поддержка со стороны Баку позиции Исламабада по проблеме Джамму и Кашмира, а также решительная поддержка, выраженная Азербайджаном в недавнем обострении пакистано-индийского конфликта.

Союз трех стран является прямым следствием внешнеполитического курса Азербайджана. Страна, не ввязывающаяся в геополитические игры великих держав, тем не менее умеет строить такие альянсы, которые работают. Как говорится, не словом, а делом. Азербайджан демонстрирует модель внешней политики, которая базируется на четком балансе твердости в защите интересов, благодарности союзникам и рациональном использовании новых возможностей. Именно в этом сочетании и заключается сила современного Азербайджана.

28 мая перестал быть просто датой в календаре. Он стал ориентиром для будущих поколений — напоминанием о том, что независимость не дается раз и навсегда, ее нужно постоянно укреплять делом, созиданием, ответственным подходом к собственной истории и судьбе. Строя новые дороги и аэропорты, восстанавливая города и села, развивая науку, экономику и культуру, Азербайджан не просто возвращает себе территории — он возвращает их к жизни. И делает это так, чтобы каждый метр земли, освобожденный от оккупации, был вписан в новую главу национального развития.