Израиль и США подтвердили стратегическое партнерство с Азербайджаном

В рамках визита в Азербайджан член Комитета Сената Соединенных Штатов Америки по внешним отношениям, сенатор Стив Дейнс провел встречу с послом Израиля в Азербайджане Джорджем Диком.

Во встрече также принял участие временный поверенный в делах США в Азербайджане Хюго Гевара, сообщает 1news.az со ссылкой на официальную страницу посольства США в АР в соцсети.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы азербайджано-израильских отношений, подчеркнув их значительный вклад в обеспечение регионального мира и стабильности. Особое внимание было уделено вопросам продолжения прочного экономического и оборонного партнерства, отвечающего интересам народов США, Азербайджана и Израиля.