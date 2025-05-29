Эрдоган: Турция вносит вклад в урегулирование между Азербайджаном и Арменией

Турция внимательно следит за процессом, связанным с заключением мирного договора между Азербайджаном и Арменией, и вносит свой вклад в этот процесс.

Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган журналистам своего пула.

«Мы рады, что мир между Азербайджаном и Арменией на горизонте. Мы внимательно следим за этим процессом. Мы также вносим необходимый вклад и готовы делать это дальше. Мир будет ценен для Азербайджана и Армении и для нашей страны», - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu, на которое ссылается ТАСС.

«Мы также переживаем процесс нормализации отношений с Арменией», - напомнил президент. «Когда мир и нормализация будут достигнуты, мы увидим, что наши страны от этого только выиграют. В этом у нас нет ни малейших сомнений», - заверил Эрдоган.