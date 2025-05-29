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Свежие данные о погоде в Азербайджане: дожди, сильный ветер и град

Фаига Мамедова11:30 - Сегодня
Свежие данные о погоде в Азербайджане: дожди, сильный ветер и град

В низменных районах Азербайджана температура воздуха достигла +33 градусов, а в горных районах – до +23 градусов.

Как передает 1news.az об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, по данным на 10:00 29 мая, погода в большинстве районов была преимущественно без осадков. Однако в вечерние часы в некоторых горных и предгорных районах прошли кратковременные дожди с грозами.

Количество выпавших осадков составило: 5 мм в Бейлагане; 2 мм в Лерике, Джафархане, Шахбузе, Дашкесане, Гяндже, Гедабее, Джейранчёле, Агстафе, Товузе, Тертере, Зардабе, Имишли, Сабирабаде, Джалилабаде, Билясуваре, Ярдымлы, Лянкяране, Астаре, Агдаме, Кяльбаджаре, Лачине, Губадлы, Шуше, Ханкенди, Ходжалы и Физули.

В ряде районов дул восточный ветер, максимальная скорость которого достигала: 28 м/с в Гяндже, 26 м/с в Джульфе, 20 м/с в Сабирабаде, 19 м/с в Геранбое, 18 м/с в Нафталане и Шахбузе, 15 м/с в Шеки и Кюрдамире.

Кроме того, 28 мая около 21:30–21:32 в Ярдымлинском районе выпал град диаметром 11 мм.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила +30 градусов.

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