Иван Ургант и Алла Пугачева – иноагенты?

Минюст РФ расставил точки над «i» в вопросе иноагентства народной артистки СССР Аллы Пугачёвой и шоумена Ивана Урганта.

Оснований для признания телеведущего Ивана Урганта и певицы Аллы Пугачевой иностранными агентами на данный момент нет из-за отсутствия с их стороны нарушений законодательства.

«Мы без фактуры не работаем. Если человек живет в рамках правового поля, мы это видим. На сегодняшний день оснований для признания их иноагентами нет», - цитирует ТАСС заместителя министра юстиции РФ Олега Свириденко, отмечающего, что включение лиц в реестр иностранных агентов осуществляется только при наличии подтвержденных фактов нарушения закона.

Отмечается, что ранее депутат Госдумы Николай Новичков направил обращение на имя министра юстиции РФ Константина Чуйченко с просьбой рассмотреть основания для признания телеведущего Ивана Урганта иноагентом - по его словам, в СМИ появилась информация о том, что И.Ургант зарегистрировался на территории Франции как индивидуальный предприниматель.

*«Иностранный агент» - статус, присваиваемый в России лицам, которые, по утверждению российских властей, получают иностранную поддержку или находятся под иностранным влиянием.

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