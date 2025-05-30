ААЦ: Пашинян подрывает основу взаимоуважения между государством и Церковью

Предстоятель Сюникской епархии Армянской Апостольской Церкви Макар Акопян прокомментировал заявление Никола Пашиняна.

«Мы с большой болью и беспокойством услышали заявление премьер-министра о том, что наши церкви «чуланизированы».

Это заявление является не только неуместным и крайне неудачным сравнением, но и оскорбительной и неуважительной характеристикой структуры, которая на протяжении веков была источником национальной стойкости нашего народа», - сказал он, передают армянские СМИ.

«Когда такое заявление исходит из уст главы государства, оно теряет свой повседневный характер и становится ценностным сигналом, что принижает то уважение, которое Церковь имела на протяжении веков. Называть церкви «чуланизированными» — значит принижать святость, которая издавна питала духовную жизнь нашего народа.

Когда глава государства говорит о церкви с использованием такой лексики, он подрывает основу взаимного уважения между государством и Церковью и ставит под угрозу духовное равновесие общества», - отметил предстоятель Сюникской епархии.

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