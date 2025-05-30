Ле Пен пригрозила вотумом недоверия правительству Байру

Партия «Национальное объединение» проголосует против доверия правительству премьер-министра Франции Франсуа Байру, если он решит увеличить налоги для населения для спасения бюджета.

Об этом заявила глава парламентской фракции Марин Ле Пен в эфире телеканала BFMTV.

«Если Байру намерен повысить налоги, как это делал до него [экс-премьер Франции Мишель] Барнье, то он заставит нас принять то же решение, которое мы приняли, чтобы предотвратить повышение налогов, которое защищал господин Барнье, а именно проголосовать за вотум недоверия», - сказала Ле Пен, комментируя предложение нынешнего главы правительства по поводу усилий, которые должны приложить все французы для стабилизации бюджета страны.

«Поскольку нет политической воли ограничить расходы, связанные с сегодняшней неконтролируемой иммиграцией, и нет реальной воли бороться с мошенничеством или ограничить то, что становится действительно чрезмерным вкладом в Евросоюз, то, как обычно, придется прибегнуть к налогам. Налоги могут принимать различные формы, но «социальный НДС» - это налог, это повышение сборов, которое несправедливо ударит по людям с самыми низкими доходами», - пояснила политик.

Ранее Байру предупредил сограждан о необходимости участвовать в стабилизации национального бюджета, задолженность по которому достигла неприемлемого уровня. Он сообщил, что представит летом долгосрочный план, который «потребует усилий от всех французов». Глава правительства признал, что страна «погрязла в долгах» и производит меньше, чем соседние государства. Он считает, что сограждане с готовностью откликнутся на просьбу правительства изыскать экономию бюджетных средств в размере 40 млрд евро, чтобы за нынешнюю расточительность не пришлось расплачиваться их детям.

Источник: ТАСС