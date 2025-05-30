TƏBIB о состоянии здоровья гражданского лица, подорвавшегося на мине в Агдере - ОБНОВЛЕНО

30 мая около 19:30 в Тертерскую центральную районную больницу был доставлен мужчина, пострадавший в результате взрыва на мине на территории села Гарадаглы Тертерского района, сообщили в TƏBIB.

Сообщается, что мужчине, 1978 года рождения, поставлен диагноз "рваная рана в области стопы правой ноги".

"В настоящее время его лечение продолжается в отделении неотложной помощи. Состояние здоровья пострадавшего оценивается как тяжелое", - отметили в ведомстве.

21:00

Подорвавшийся на мине в Агдеринском районе мужчина доставлен в Тертерскую больницу.

Как сообщает Report, пострадавший Гусейнов Тельман Ахмед оглу (1978 г.р.) был эвакуирован с территории.

Ему была оказана первичная медицинская помощь в отделении скорой помощи Тертерской районной центральной больницы.

Гусейнов получил множественные осколочные ранения ноги. Сообщается, что раненый будет переведен в травматологическое отделение Бардинской центральной больницы.

Отметим, что через территории, где произошел инцидент, ранее проходила линия соприкосновения.

20:20

В Агдеринском районе на мине подорвался мирный житель.

Как сообщает Report, инцидент произошел на территории села Гырмызыкенд.

Житель села Юхары Гарадаглы Тертерского района Гусейнов Тельман Ахмед оглу подорвался на мине во время выпаса скота.

В настоящее время ведутся работы по эвакуации пострадавшего с места происшествия.