Гурбан Гурбанов: Наши футболисты показали достойную игру в финале

Футболисты "Карабаха" показали достойную игру в финале Кубка Азербайджана.

Как передает Oxu.Az, об этом на пресс-конференции заявил главный тренер команды Гурбан Гурбанов.

Специалист также поделился впечатлениями от финального матча Кубка Азербайджана, в котором они уступили "Сабаху" со счетом 2:3.

"Поздравляю соперника и желаю им успехов в еврокубках. Каждому из футболистов нашей команды я хочу выразить отдельную благодарность - они сделали все, что могли", - сказал Г.Гурбанов.