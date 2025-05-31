«Сабах» в драматичном матче выиграл Кубок Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

Сегодня прошел финал Кубка Азербайджана по футболу.

Как передает azerisport.com, в решающей встрече турнира встречались агдамский «Карабах» и бакинский «Сабах».

19:00 КАРАБАХ – САБАХ - 2:3 (2:2)

Шафранко, 36-пен. (0:1), Кади, 45+2 (1:1), Ирасабаль, 68-авт. (2:1), Пэррис, 90+7 (2:2), Муталлимов, 120 (2:3)

Нереализованный пенальти: Байрамов, 43 (вратарь); Шафранко, 57 (вратарь)

Сумгайыт, стадион «Мехти Гусейнзаде». Главный судья – Ингилаб Мамедов.

Карабах: Матеуш Кохальски, Бахлул Мустафазаде, Матеус Сильва, Торал Байрамов, Эльвин Джафаргулиев (Марко Вешович, 82), Марко Янкович (Алексей Кащук, 115), Яссин Бензия (Патрик Андраде, 90+2), Кади, Леандро Андраде (Муса Гурбанлы, 82), Абделла Зубир (к) (Эммануэль Аддаи, 115), Нариман Ахундзаде.

Сабах: Стас Покатилов, Игор Ногейра, Йон Ирасабаль, Теллур Муталлимов, Рахман Дашдамиров, Иван Лепиница (Джой-Ланс Миккельс, 88), Аяз Гулиев (Абдула Хайбулаев, 74), Анатолий Нуриев (Намик Алескеров, 74), Хаял Алиев (Венсан Тилль, 66), Джесси Секидика (Кахим Пэррис, 66, Умарали Рахмоналиев, 111), Павол Шафранко (к).

Предупреждение: Муталлимов, Кади, Мустафазаде.

Отметим, что «Сабах» впервые в своей истории выиграл трофей.

11:10

Сегодня определится обладатель Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в финальном матче встретятся "Карабах" и "Сабах".

Игра пройдет на Сумгайытском городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде, старт запланирован на 19:00.

Кубок Азербайджана

Финал

31 мая

19:00. "Карабах" – "Сабах"

Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Раиль Рамазанов, Рашад Ахмедов

VAR: Ниджат Исмаиллы

AVAR: Фарид Гаджиев

Резервный судья: Джамиль Гулиев

Судья-инспектор: Гюльага Джабаров

Представитель АФФА: Эльчин Мамедов

Сумгайытский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде.