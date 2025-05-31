«Сабах» в драматичном матче выиграл Кубок Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
Сегодня прошел финал Кубка Азербайджана по футболу.
Как передает azerisport.com, в решающей встрече турнира встречались агдамский «Карабах» и бакинский «Сабах».
19:00 КАРАБАХ – САБАХ - 2:3 (2:2)
Шафранко, 36-пен. (0:1), Кади, 45+2 (1:1), Ирасабаль, 68-авт. (2:1), Пэррис, 90+7 (2:2), Муталлимов, 120 (2:3)
Нереализованный пенальти: Байрамов, 43 (вратарь); Шафранко, 57 (вратарь)
Сумгайыт, стадион «Мехти Гусейнзаде». Главный судья – Ингилаб Мамедов.
Карабах: Матеуш Кохальски, Бахлул Мустафазаде, Матеус Сильва, Торал Байрамов, Эльвин Джафаргулиев (Марко Вешович, 82), Марко Янкович (Алексей Кащук, 115), Яссин Бензия (Патрик Андраде, 90+2), Кади, Леандро Андраде (Муса Гурбанлы, 82), Абделла Зубир (к) (Эммануэль Аддаи, 115), Нариман Ахундзаде.
Сабах: Стас Покатилов, Игор Ногейра, Йон Ирасабаль, Теллур Муталлимов, Рахман Дашдамиров, Иван Лепиница (Джой-Ланс Миккельс, 88), Аяз Гулиев (Абдула Хайбулаев, 74), Анатолий Нуриев (Намик Алескеров, 74), Хаял Алиев (Венсан Тилль, 66), Джесси Секидика (Кахим Пэррис, 66, Умарали Рахмоналиев, 111), Павол Шафранко (к).
Предупреждение: Муталлимов, Кади, Мустафазаде.
Отметим, что «Сабах» впервые в своей истории выиграл трофей.
11:10
Сегодня определится обладатель Кубка Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, в финальном матче встретятся "Карабах" и "Сабах".
Игра пройдет на Сумгайытском городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде, старт запланирован на 19:00.
Кубок Азербайджана
Финал
31 мая
19:00. "Карабах" – "Сабах"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Раиль Рамазанов, Рашад Ахмедов
VAR: Ниджат Исмаиллы
AVAR: Фарид Гаджиев
Резервный судья: Джамиль Гулиев
Судья-инспектор: Гюльага Джабаров
Представитель АФФА: Эльчин Мамедов
Сумгайытский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде.