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ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию главы военного крыла ХАМАС Синвара

First News Media21:55 - Сегодня
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию главы военного крыла ХАМАС Синвара

Израильская армия официально подтвердила факт ликвидации в секторе Газа лидера военного крыла радикального палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Синвара.

Согласно заявлению армейской пресс-службы, он был устранен в результате точечного удара по территории Европейской больницы в районе города Хан-Юнис на юге анклава. По словам военных, под зданием клиники располагался боевой штаб сил ХАМАС, в котором в момент удара находился Синвар.

Источник: ТАСС

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