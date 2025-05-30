Фахреттин Алтун: Азербайджанская пресса стала глашатаем истины в эпоху дезинформации

«От всей души поздравляю братский азербайджанский народ и представителей СМИ по случаю 150-летия азербайджанской прессы».

Об этом заявил руководитель Департамента по связям с общественностью Администрации Президента Турции Фахреттин Алтун в видеообращении к участникам «MEDİAFEST-2025», проходящего в Нахчыване.

Он отметил: «Азербайджанская пресса за свою 150-летнюю историю не ограничивалась лишь передачей новостей — она также была голосом народа, носителем культурного наследия и защитником свободы мысли. Поздравляю всех представителей прессы, которые считают распространение истины своим долгом, вносят вклад в сохранение справедливой медиакультуры, остаются верными этическим ценностям и принципам журналистики. В эпоху, когда уровень дезинформации достиг своего пика, азербайджанская пресса, действуя с чувством ответственности за донесение точной информации до общественности, сыграла важную роль в борьбе за истину, и я с большим удовлетворением отмечаю этот вклад».

Фахреттин Алтун напомнил, что путь азербайджанской прессы, начатый в 1875 году газетой «Экинчи», изданной на азербайджанском языке Гасанбеком Зардаби, продолжается и сегодня с большим успехом.

Он также подчеркнул, что во время Второй Карабахской войны азербайджанские СМИ активно доносили справедливую позицию страны до международной общественности и успешно противостояли системным попыткам дезинформации:

«Вы стали глашатаями истины, когда с огромной решимостью защищали свое правое дело. Вы предотвратили отравление международной общественности ложью, вымышленным контентом и дезинформацией».

Он также отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в сфере СМИ усилилось благодаря подписанному Меморандуму о стратегическом сотрудничестве в области медиа между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой.

Совместная медиаплатформа Азербайджана и Турции имеет большое значение как для развития сотрудничества в сфере коммуникаций и СМИ, так и для укрепления связей с Тюркским миром. Отношения между двумя странами, строящиеся на принципе «Один народ — два государства», проявляются во всех сферах — от коммуникаций до энергетики, от логистики до оборонной промышленности.