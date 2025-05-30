Армянская сторона в очередной раз распространила дезинформацию

Распространенная Министерством обороны Армении информация о том, что 30 мая с 00:10 до 01:00 подразделения Азербайджанской армии якобы открыли огонь в направлении населенного пункта Хазнавар, в результате чего был поврежден жилой дом и погибло одно животное из числа мелкого рогатого скота, не соответствует действительности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Азербайджана.

«Еще раз заявляем, что подразделения Азербайджанской армии никогда не берут на прицел гражданское население и гражданские объекты», - подчеркивается в сообщении.