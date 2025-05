МИД: В результате минного террорa Армении против Азербайджана погибли и пострадали 397 человек - ФОТО

С момента окончания Отечественной войны 2020 года в результате минной угрозы, оставленной Арменией на освобожденных территориях Азербайджана, погибли или получили ранения 397 человек.

Об этом сообщает МИД Азербайджана.

Отмечается, что в Азербайджане два дня подряд произошли взрывы мин, в результате чего пострадали мирные жители.

Подчеркивается, что эти злонамеренные действия, нацеленные на жилые районы и кладбища, нарушают нормы международного гуманитарного права и препятствуют возвращению мирных жителей в свои дома.

