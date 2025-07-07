В Баку открылось IX совещание глав дипломатических служб Азербайджана - ФОТО

В Баку состоялась церемония открытия IX совещания глав дипломатических служб на тему «Внешняя политика Азербайджана после восстановления суверенитета: приоритеты и вызовы».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Министерство иностранных дел АР.

На мероприятии выступили ректор Университета ADA Хафиз Пашаев, министр иностранных дел Джейхун Байрамов и помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

На совещании были рассмотрены основные направления внешней политики Азербайджана, а также планы и результаты работы в области экономики, безопасности, энергетики, культуры и коммуникаций, проанализирована текущая ситуация в регионе и в сфере международной безопасности.

Были обсуждены текущая ситуация в регионе в постконфликтный период, масштабные работы по восстановлению и строительству на территориях, освобожденных от оккупации, а также процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией. Отмечена важность устранения существующих вызовов, угрожающих мирному процессу, в частности — необходимости устранения территориальных претензий к нашей стране, отраженных в Конституции Армении.

В рамках совещания, которое продлится до 9 июля, будут организованы панельные сессии, посвященные различным аспектам дипломатии, таким как двусторонние и многосторонние отношения, экономическая, климатическая, энергетическая, судебная, гуманитарная и культурная дипломатия, международное развитие, внешняя политика, парламентская дипломатия и др.

Совещание продолжит свою работу специальной сессией в Ханкенди 9 июля - в день профессионального праздника сотрудников органов дипломатической службы Азербайджана.