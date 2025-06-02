Противостояние Никола Пашиняна и Армянской церкви: угроза раскола или политическая борьба?

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

С позиции христианской этики и канонов церкви: 1) церковь призвана к миру и милосердию, а не к участию в военных конфликтах; 2) даже если священник поддерживает морально свою паству в трудный момент, он не должен становиться частью военной машины или участвовать в политическом национализме.

Благословение на войну и одобрение насилия — уже пересекает грань между религией и идеологией. Историческая память и политическая риторика в устах армянской церкви часто искажали реальные события и использовались для оправдания действий, которые на самом деле нарушали нормы международного права и морали.

Здесь следует вспомнить про активное участие Армянской церкви в оккупации азербайджанских территорий, армянских священников с автоматами в руках на территории Азербайджана.

Священнослужители — не солдаты. Когда они становятся участниками военного конфликта, это вызывает серьёзные моральные вопросы, особенно если действия происходят на оккупированной территории и сопровождаются нарушениями прав. По данным ЮНЕСКО, в оккупированном армянами регионе было повреждено более 100 объектов исламской архитектуры. Разрушены или превращены в склады и стойла для животных мечети в Агдаме, Физули, Зангилане, уничтожены или разграблены кладбища и мавзолеи.

Уничтожение мусульманского наследия, оккупация территорий и массовое изгнание азербайджанцев - не только историческая трагедия, но и юридически квалифицируемые нарушения международного права. Эти действия не могут быть оправданы никакими политическими или национальными аргументами. Эти преступления требуют не только признания, но и справедливого подхода к восстановлению прав, компенсациям и юридической ответственности, чтобы была обеспечена основа для подлинного мира и взаимного уважения в будущем.

Пока же Армянская церковь является катализатором идеологии армянского реваншизма.

Конфликт между премьер-министром Армении Николой Пашиняном и Армянской церковью (АЦ), являясь результатом этой идеологии, обострился в последние годы, став важным фактором политической жизни страны. С начала правления Пашиняна в 2018 году церковь и государство неоднократно вступали в публичные споры, касающиеся роли церкви в политике, ее налогового статуса и влияния на общественное сознание. Обострение отношений особенно усилилось после Карабахской войны 2020 года, когда церковь потребовала отставки правительства, а премьер-министр ответил обвинениями в политической ангажированности.

Говоря о развитии конфликта, следует обратить внимание на то, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян разместили на своих страницах в соцсети несколько резких и оскорбительных заявлений в адрес представителей Армянской церкви.

А последний пост Пашиняна на его странице в Facebook гласит: «Армения должна иметь решающий голос на выборах католикоса всех армян. Кандидаты на пост католикоса должны пройти проверку биографических данных. Этот вопрос должен быть решен раз и навсегда».

Причины конфликта

Первой причиной, на наш взгляд, является политическая конкуренция и вмешательство церкви в дела государства. Армянская церковь активно вмешивается в светскую политику, высказываясь по вопросам, касающимся государственной безопасности, территориальной целостности и внешней политики. Это вызывает критику со стороны правительства, которое обвиняет духовенство в подрыве демократических институтов и нарушении принципа разделения церкви и государства.

Церковь превратилась в политического конкурента Пашиняна. Он утверждает, что церковь исторически была "агентом влияния", ссылаясь на примеры из прошлого, когда духовенство, получив благословение в Кесарии, становилось инструментом внешнего влияния в Армении. В ответ церковь обвиняет правительство в попытках ограничить ее влияние и вмешиваться в ее внутренние дела. Церковь заявила, что такие высказывания являются давлением и неподобающим поведением политического руководства. Она подчеркнула свою независимость и право на высказывание мнений по вопросам, касающимся национальных интересов и духовного благополучия народа. Пашинян, в свою очередь, отметил, что церковь должна ограничиться духовной деятельностью и не вмешиваться в политику.

После войны в Карабахе церковь активно участвует в политических протестах, критикуя действия правительства и требуя отставки премьер-министра. Архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий Тавушскую епархию, попытался стать одним из лидеров оппозиционного движения "Тавуш во имя родины", организовавшего митинги против делимитации границы с Азербайджаном и подписания мирного договора.

Другая причина, заключается в той роли, которую церковь играет в формировании национальной идеологии. Эта роль является ключевой в формировании армянской идеологии. Пашинян, в свою очередь, стремится продвигать гражданскую идентичность, что вызывает напряжение с ценностями, поддерживаемыми церковью. Недавний пост премьера, в котором он приравнял АЦ к католической и евангелистской церквям, вызвал критику со стороны теологов, которые отметили, что такое толкование нарушает положения Конституции Армении, подчеркивающей «уникальную роль АЦ в духовной жизни и культурном развитии армянского народа», не упомянув при этом конституционные положения о невмешательстве церкви в дела государства.

В соответствии со ст. 8.1 Конституции Армении 1995 года (с поправками 2005 года) «В Республике Армения церковь отделена от государства… Отношения Республики Армения и Армянской Апостольской Святой Церкви могут регулироваться законом». Затем в 2007 году был принят закон «Об отношениях между Республикой Армения и святой Армянской апостольской церковью».

В итоге АЦ имеет беспрецедентные привилегии, которых не имеет ни одна другая конфессия в стране. В том числе:

Участвовать в разработке учебной программы и учебника по предмету «История армянской церкви» для государственных учебных заведений.

Организовывать курсы добровольного обучения в государственных учебных заведениях, используя их здания и ресурсы.

Учреждать собственные школы.

Организовывать публичные сборы средств и получать пожертвования, освобожденные от налогообложения.

Производить и продавать предметы и принадлежности ритуального значения, которые также освобождены от налогов.

Иметь постоянного духовного представителя в больницах, домах, где содержатся престарелые и люди с инвалидностью, а также в воинских частях и местах лишения свободы.

Третья причина заключается в неурегулированности ряда экономических и правовых вопросов между церковью и государством.

Конфликт между правительством Армении и Армянской церковью в последние годы обострился на фоне вопросов налогообложения и имущественных прав церкви. В частности, обсуждаются вопросы налогообложения имущества АЦ, а также ее права на земли и здания, переданные ей в разные исторические периоды.

Правительство Армении предложило ввести налоговую систему для АЦ, при этом обещая возвращать собранные средства обратно в церковь. Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что целью является повышение прозрачности экономической деятельности церкви. Однако церковь отклонила это предложение, заявив, что оно не соответствует ее статусу и традициям. Архиепископ Баграт Галстанян подчеркнул, что церковь уже платит все налоги, за исключением тех, которые связаны с ритуальными атрибутами, что установлено законом.

В ответ на это, представители правящей партии "Гражданский договор" заявили о подготовке законопроекта по налогообложению имущества АЦ, включая торговые, общественные и производственные участки, а также сотни жилых домов. Депутат Цовинар Варданян подчеркнула, что речь идет не о церквях, а о коммерческой недвижимости, принадлежащей церкви.

Церковь также выдвинула требования вернуть ей земли и здания, которые, по ее утверждениям, были переданы государству в советский период. В частности, речь идет о пяти населенных пунктах: Вагаршапат, Ошакан, Мугни, Мастара и Егвард. Представители церкви заявили, что эти территории должны быть возвращены, а также потребовали компенсации за утраченные активы.

Премьер-министр Пашинян в ответ на эти требования отметил, что правительство готово рассмотреть возможность возвращения земель, но только после того, как церковь продемонстрирует прозрачность в своей финансовой деятельности и согласится на введение налоговой системы.

Кроме того, по словам Пашиняна, вместо атмосферы духовности посетители церквей сталкиваются с неприглядной картиной запустения и беспорядка. "У кого что есть самое ненужное, можно увидеть в церквях - лишняя мраморная плита, мешки с цементом, куски старой ржавой арматуры. Человек зачем заходит в церковь? Заходит, чтобы соприкоснуться с чем-то духовным. И вдруг заходишь, и видишь, что в одном месте мусор разбросан, где-то там чья-то одежда, обувь, кто-то поставил свою кровать, - возмутился премьер. - Сколько можно фальшивить, говорить о святом и быть атеистом, попирать святыни".

О реакции общества

В армянском обществе, в целом, отношение к противостоянию церкви с правительством противоречиво. Многие воспринимают действия Пашиняна как угрозу традиционным ценностям и национальной идентичности. В то же время сторонники Пашиняна однозначно понимают, что армянская церковь – это «партия» войны, реваншизма, нацистской идеологии.

Пашинян находится в непростой, в цу-цванговой ситуации: если правительство продолжит курс на ограничение влияния церкви, это может привести к дальнейшему обострению конфликта и снижению поддержки Пашиняна среди населения. С другой стороны, уступки церкви могут быть восприняты как слабость и повредить имиджу премьера. Предстоящие парламентские выборы в 2025 году могут стать важным индикатором отношения общества к этому противостоянию.

Завершая…

Конфликт между Николом Пашиняном и Армянской церковью отражает более глубокие процессы трансформации армянского общества, где сталкиваются традиционные религиозные ценности и стремление к модернизации.

Церковь сохраняет значительное влияние на общественное мнение в Армении. Ее поддержка или критика может существенно повлиять на политическую ситуацию в стране. Поэтому как правительство, так и церковь стремятся использовать свое влияние для достижения политических целей.

Таким образом, противостояние между Николом Пашиняном и Армянской церковью представляет собой не только религиозный, но и политический конфликт, в котором сталкиваются интересы светской власти и духовенства. Его результат способен предопределить будущее армянской государственности.