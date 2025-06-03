Эстония изъяла георгиевские ленты у граждан США и ФРГ на въезде в страну

Сотрудники эстонской погранслужбы изъяли георгиевские ленты у граждан США и Германии при досмотре их личных вещей на въезде в страну, сообщил портал гостелерадио ERR, на который ссылается ТАСС.

По его информации, эстонские пограничники в Нарве обнаружили георгиевскую ленту у американского гражданина. Представители власти сообщили иностранцу, что такая символика запрещена в Эстонии, после чего мужчина вынужден был отказаться от предмета, чтобы продолжить путь. Аналогичный инцидент с участием гражданина Германии произошел на южной границе балтийской республики.

21 апреля 2022 года парламент Эстонии одобрил законопроект о запрете демонстрации враждебной символики, к которой депутаты причислили георгиевскую ленту, а также знаки Z и V. Документ предполагает штраф для физических лиц в размере 1,2 тыс. евро за демонстрацию букв Z и V, а также символики, связанной с «Днем Победы». Для юридических лиц размер штрафа составляет 32 тыс. евро. Помимо этого, враждебной символикой в Таллине назвали флаги РФ и СССР. Решение мотивировали тем, что они могут спровоцировать вражду.