Пакистан поблагодарил Азербайджан за поддержку в локализации газовых ресурсов

Пакистан выразил благодарность Азербайджану за оказанную помощь и поддержку в процессе локализации газовых ресурсов.

Как передает Report, об этом заявил федеральный министр энергетики (нефтяной дивизион) Пакистана Али Перваиз Малик в ходе 30-го юбилейного Бакинского энергетического форума,

По его словам, в последние годы значительная часть поставок газа в Пакистан осуществлялась за счет дружественных государств. На данный момент у страны действует три-четыре международных контракта, уточнил он.

«Что касается внутреннего потребления, то по мере того как национальная валюта оказывалась под давлением, а мировые цены на нефть Brent росли, спрос замедлялся. Мы сосредоточены на выполнении уже заключенных соглашений, прежде чем вступать в новые. В то же время прилагаем усилия к стимулированию внутренней разведки и добычи», - отметил министр.

Он подчеркнул, что Пакистан высоко ценит поддержку Азербайджана в этом процессе:

«Я признателен правительству Азербайджана и всем нашим партнерам за помощь и поддержку в вопросах локализации газовых ресурсов. Это важный элемент управления нашим газовым сектором».

Министр также указал, что крупнейшим потребителем газа в энергетической системе Пакистана остается электроэнергетика.

«Именно поэтому я с самого начала подчeркиваю необходимость согласованной энергетической политики. Другой ключевой сегмент потребления - бытовой сектор. У нас сеть газопроводов протяженностью около 150 000 километров, и миллионы домохозяйств зависят от дешевой энергии. Мы работаем над внедрением стандартов энергоэффективности для бытовых приборов», - добавил А. Малик.