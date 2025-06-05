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Трамп считает, что Зеленский толкает мир на грань ядерной войны, Путин его тоже раздражает

First News Media11:02 - Сегодня
Трамп считает, что Зеленский толкает мир на грань ядерной войны, Путин его тоже раздражает

Президент США Дональд Трамп раздражен как президентом России Владимиром Путиным, так и президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила газета The New York Times, ссылаясь на советников американского лидера.

По их словам, Трамп «питает особую враждебность» к Зеленскому. «Трамп неоднократно говорил своим помощникам, что Зеленский — «плохой парень», который подталкивает мир на грань ядерной войны», — пишет издание.

В других случаях, отмечает NYT, Трамп говорил своим советникам, что понимает, почему Зеленский сопротивляется, «учитывая, что он ведет войну против противника, который, похоже, намерен продолжать бомбардировки украинских городов».

Газета добавляет, что Трамп склонен с большим уважением относиться к Путину, «хотя иногда выражает разочарование».

Также NYT пишет, что президент США рассматривал возможность ввести санкции в отношении России, но пока воздерживается от этого.

Дональд Трамп провел 4 июня телефонный разговор с Владимиром Путиным, уже четвертый с момента его возвращения в Белый дом. В ходе беседы, продолжавшейся более часа, они обсудили операцию спецслужб Украины против российских военных аэродромов, а также ядерное сдерживание Ирана. «Хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру», — заявил Трамп после беседы.

Источник: Meduza

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