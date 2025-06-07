Скандал в азербайджанской школе: учительница потребовала золотое кольцо в качестве подарка? - ВИДЕО
В Товузском районе школьная учительница, как утверждается, потребовала от родителей в качестве подарка ювелирное украшение.
Как сообщает Oxu.Az, в публикации в социальной сети говорится, что некая Гюнель, преподавательница средней школы имени М.Мусаева села Алимарданлы Товузского района, организовала для себя помпезное мероприятие.
На кадрах запечатлено, как несколько женщин выстроились в ряд, одна из них надевает на палец учительницы золотое кольцо.
В ответ на запрос Oxu.Az в Газах-Товузском региональном управлении образования заявили, что по данному факту ведется расследование.
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