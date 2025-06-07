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Роналду ответил на вопрос, сыграет ли он на клубном чемпионате мира

First News Media17:30 - Сегодня
Роналду ответил на вопрос, сыграет ли он на клубном чемпионате мира

Футболист саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что не сыграет на клубном чемпионате мира.

Его слова передает «Чемпионат» со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.

«Почти решено, что я не буду участвовать в клубном чемпионате мира. У меня было множество предложений. Были переговоры, контакты. Но нужно думать в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе», — сказал Романо.

10 апреля появилась информация, что Роналду может продлить трудовое соглашение с саудовским «Аль-Насром».

Журналист Джанлуиджи Лонгари написал, что руководство клуба предложило 40-летнему португальцу подписать контракт до лета 2027 года. В СМИ ранее уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта португалец станет владельцем 5% доли клуба.

Однако 11 мая издание Marca сообщило, что «Аль‑Наср» приостановил переговоры о продлении контракта с Роналду.

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