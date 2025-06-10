В Нахчыване пройдут учения «Несокрушимое братство-2025» и «Мустафа Кемаль Ататюрк-2025» - ВИДЕО

Церемония обмена государственными флагами Азербайджана и Турции состоялась в рамках подготовки к командно-штабным учениям с компьютерной поддержкой «Несокрушимое братство-2025» и совместным тактическим учениям с боевой стрельбой «Мустафа Кемаль Ататюрк-2025», которые пройдут в Нахчыване в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между двумя странами.

По сообщению пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, знаменный взвод Отдельной общевойсковой армии провел шествие через мост «Умид» над рекой Араз в направлении погранично-пропускного пункта Садарак. В то же время знаменный взвод Вооруженных сил Турции провел шествие из района Догубаязит провинции Агры в направлении места проведения церемонии.

После исполнения государственных гимнов двух стран на мосту «Умид» состоялась церемония обмена государственными флагами.

Затем привлеченные к учениям подразделения и военная техника направились из погранично-пропускного пункта в Нахчыван.

Согласно плану учений, танковые, механизированные подразделения и подразделения коммандос выполнят различные учебно-боевые задачи при поддержке артиллерии, сил противовоздушной обороны и авиации.