SOCAR и германская SEFE подписали соглашение о закупке природного газа

Между SOCAR и германской государственной энергетической компанией SEFE (Securing Energy for Europe) подписано 10-летнее соглашение на закупку природного газа.

Как говорится в сообщении SOCAR, объемы газа будут поставляться со стороны SOCAR SEFE в Европе. Годовой объем поставок будет поэтапно наращиваться до 15 TWh (тереватт-часов), то есть, примерно до 1,5 млрд кубометров (bcm).

Это сотрудничество будет способствовать увеличению поставок трубопроводного газа в Европу и способствовать энергетической безопасности континента, поддерживая инвестиции в добычу полезных ископаемых и инфраструктуру, включая газовые компрессоры.

Генеральный исполнительный директор SEFE Эгберт Леге сказал: «Этот долгосрочный договор является ярким примером крепких отношений между Германией и Азербайджаном. Благодаря этому партнерству формируется новый маршрут поставки значительных объемов природного газа в Европу, что служит диверсификации нашего портфеля и повышению безопасности энергоснабжения наших клиентов».

Президент SOCAR Ровшан Наджаф отметил: «Это соглашение является следующим важным этапом в деятельности SOCAR по укреплению энергетической безопасности Европы. Поставляя надежный и большой объем природного газа в SEFE, мы еще больше укрепляем партнерство между Азербайджаном и Германией, вносим вклад в диверсификацию энергетики Европы и достижению Целей устойчивого развития. SOCAR и впредь будет продолжать инвестировать в инфраструктуру и проекты добывающей отрасли, чтобы обеспечить безопасное и бесперебойное энергоснабжение наших партнеров».