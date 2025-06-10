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Калифорния подала в суд на Трампа

First News Media10:04 - Сегодня
Калифорния подала в суд на Трампа

Штат Калифорния и губернатор Гэвин Ньюсом подали в суд на президента США Дональда Трампа, Пентагон и министра обороны Пита Хегсета в связи с развертыванием в Лос-Анджелесе войск Национальной гвардии.

В 22-страничной жалобе, поданной в Федеральный окружной суд в Сан-Франциско, утверждается, что Трамп нарушил федеральное законодательство и Конституцию. Штат потребовал от суда отменить развертывание нацгвардейцев и вернуть контроль над ними губернатору.

«Трамп неоднократно использовал чрезвычайные полномочия, чтобы превысить границы законной исполнительной власти. В субботу, 7 июня, он использовал акцию протеста, которую контролировали местные власти, чтобы совершить еще один беспрецедентный захват власти, на этот раз ценой суверенитета штата Калифорния и вопреки авторитету и роли губернатора как главнокомандующего национальной гвардией штата», — говорится в документе.

Использование сил нацгвардии усилило страх и напряженность среди жителей штата, а полиция вполне эффективно справлялась с пресечением насилия, сказано в иске.

Трамп задействовал закон, который до него использовался только однажды, в 1970 году, когда президент Ричард Никсон использовал военнослужащих для доставки во время почтовой забастовки, рассказал журналистам генпрокурор Калифорнии Роб Бонта. Кроме того, это был первый случай введения закона в действие без согласия губернатора с 1965 года, когда президент Линдон Джонсон развернул войска в Алабаме для защиты демонстрантов за гражданские права — тогда губернаторы сопротивлялись постановлениям суда о десегрегации государственных школ.

Президент США похвалил нацгвардию за «хорошо выполненную работу». Трамп назвал правильным свое решение и рассказал журналистам, что город «сгорел бы дотла» без ввода военнослужащих. Он обвинил руководство Калифорнии и Лос-Анджелеса в недостаточных мерах борьбы с насилием во время протестов и допустил арест губернатора.

Власти США направили в Калифорнию 2 тыс. национальных гвардейцев и 700 морпехов после начала массовых беспорядков, причиной которых стали рейды иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) против нелегальных мигрантов: в результате были задержаны десятки человек. Протесты охватили Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Для разгона манифестантов применялись слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Губернатор назвал решение Белого дома незаконным и потребовал немедленно отозвать нацгвардейцев.

Источник: РБК

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