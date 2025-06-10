Выступление помощника президента РФ, руководителя российской Межведомственной комиссии по историческому просвещению (!) и переговорщика с Украиной Владимира Мединского на телеканале Russia Today 9 июня стало очередным подтверждением того, как далеко может зайти человек с завышенной самооценкой и обнуленным знанием реальной истории.

В попытке оправдать российскую агрессию против Украины, Мединский зачем-то решил втянуть в свой бредовый геополитический монолог Азербайджан и Карабах, чем вызвал закономерное возмущение в Баку.

Прежде чем перейти к сути — кратко о главном герое. Владимир Мединский — это не просто государственный деятель. Это символ всей деградации российской идеологии последних лет. Его имя в профессиональной среде давно стало нарицательным. Бывший министр культуры РФ, автор одиозных псевдоисторических публикаций, он не раз был уличен в подтасовке фактов, фальсификациях, пропаганде, обслуживающей милитаристскую повестку. Его «историческая» деятельность вызывает недоумение даже у лояльных российских академиков, а за пределами РФ воспринимается как откровенный фарс. Именно такие фигуры и толкают Россию в новую пропасть: без стратегического мышления, без знания реальности, с фантомными болями по империи и «ядерной кнопкой» под рукой.

В своем интервью Мединский заявил, что якобы, если не заключить полноценный мир между Россией и Украиной с признанием аннексированных территорий, то «линия фронта превратится в гигантский Карабах», из-за которого, по его словам, может начаться ядерная война.

Подобные заявления не только опасны своей абсурдностью, но и глубоко оскорбительны. В частности, для Азербайджана, который десятилетиями боролся за восстановление своей территориальной целостности, соблюдая нормы международного права и добившись победы в честной борьбе. В отличие от российских действий, Азербайджан не выходил за пределы своих признанных границ и не пытался навязать свою волю другим государствам.

Упомянутые Мединским «четыре региона» Украины — Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области — были захвачены и аннексированы Россией в результате агрессии. Их включение в состав России на основании так называемых референдумов — это юридическая фикция, не признанная никем из значимых участников международного сообщества. Для остального мира эти территории были и остаются украинскими, и точка. Хотел бы Мединский этого или нет, но на дворе 2025 год, и время «братской помощи» танками безвозвратно ушло. Упоминание проведенных в захваченных украинских областях «референдумов» в качестве основания юридического суверенитета — это уже не демагогия, а грубая фальсификация международного права. И вопреки утверждениям российского чиновника, Россия все же может уйти из Украины. Прецеденты «российского ухода» в истории имеются, и Мединскому, как «историку», хорошо должно быть известно, что империи рушатся тогда, когда истощаются ресурсы, иссякает идеология и приходит политическая воля.

Реальная история - а не та, что по Мединскому - показывает, что Россия уходит, как только возникает соответствующее политическое давление и отсутствие других вариантов.

Пример Азербайджана здесь чрезвычайно показателен. За последние 30 с небольшим лет Азербайджан дважды добился вывода российских войск со своей территории: в начале 90-х, то есть после развала Союза, когда Москва через военное присутствие все еще пыталась сохранить свое влияние на постсоветском пространстве, и в 2024 году, когда Баку сумел досрочно отправить российский миротворческий контингент домой. Надо отметить, что с появлением российских миротворцев в Азербайджане в 2020 году многие и в Баку, и в Москве полагали, что Россия пришла надолго, если не навсегда. Но ничего, ушли. Были отправлены домой, без истерик, но с четким и последовательным политико-дипломатическим нажимом.

Реагируя на бред Мединского, МИД Азербайджана в лице пресс-секретаря Айхана Гаджизаде констатировал, что Карабах — это исконная земля Азербайджана, признанная таковой международным сообществом, включая... и саму Россию. И если уж сам глава российской комиссии по историческому просвещению этого не знает, то возникает вполне резонный вопрос: что именно просвещает эта комиссия и не пора ли ей самой пройти курс истории хотя бы на уровне средней школы?

Карабах никогда не был «спорной территорией», и только благодаря прямому вмешательству Москвы, щедро снабжавшей Армению оружием и дипломатическим прикрытием, армянские сепаратисты сумели удерживать регион почти 30 лет под своим контролем. Россия была не арбитром, а активным соучастником затяжного конфликта, следуя классическому имперскому принципу «разделяй и властвуй». Одной рукой Москва якобы призывала к миру, ведя совместно с другими сопредседателями бывшей Минской группы ОБСЕ челночную дипломатию с целью поиска мирных путей урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, а другой — поставляла оружие и инструкторов стране-агрессору Армении. Именно Россия вырастила армянский шовинизм и фашизм, вооружив его до зубов.

Тем не менее, когда пришло время, Азербайджан сумел восстановить свою территориальную целостность. В 2020 году - в результате 44-дневной Отечественной войны, в 2023-м - благодаря молниеносной и профессионально проведенной антитеррористической операции. Эти действия были легитимными, пропорциональными и полностью соответствовали международному праву. Это была не агрессия, как пытается внушить Мединский, а справедливая борьба, сравнимая лишь с войной СССР против нацистской Германии.

Попытка сравнить украинские территории, временно оккупированные Россией, с ситуацией в Карабахе - это либо проявление крайней некомпетентности, либо сознательная ложь. В обоих случаях это полностью дискредитирует Мединского как переговорщика и советника по международным вопросам. Человек, не способный провести базовую грань между самообороной и агрессией, между освобождением и оккупацией, не может быть субъектом никакой «мирной миссии». Особенно тревожно, что такие заявления делает не кто-то с задворок пропаганды, а помощник президента РФ.

Россия, выступавшая на международной арене за «баланс сил» и «многополярность», сейчас представлена идеологами, мечтающими о возрождении империи, в том числе за счет суверенных территорий соседних стран, ради обладания которыми не гнушаются пугать мир использованием ядерной дубины. А это уже трудно назвать дипломатией, это - скорее, политическая пиромания.

В Кремле, возможно, полагают, что подобные страхи сдерживают Запад. Но на самом деле они только дискредитируют саму Россию, как сторону, способную к рациональному мышлению. Пугая мир апокалипсисом, они выставляют страну в роли ядерного террориста, неспособного отступить даже тогда, когда историческая логика и международное право требуют этого.

Последние заявления Владимира Мединского - это не просто дипломатическая ошибка. Это отражение глубокого кризиса мышления в верхушке российского политического класса.

Когда историю подменяют пропагандой, а агрессию - риторикой про «защиту людей», происходят именно такие подмены понятий. Карабах - это Азербайджан. Донецк - это Украина. А Мединский - это рупор тех, кто тянет Россию в прошлое.

Совет Мединскому прост: держитесь подальше от Азербайджана. Историю нужно знать, а не выдумывать. Особенно если вы - «просвещаете» других.