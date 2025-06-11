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«Любовь» Ильгары Кязимовой - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий15:05 - Сегодня
«Любовь» Ильгары Кязимовой - ВИДЕО

Певица Ильгара Кязимова, дочь народной артистки Азербайджана Айгюн Кязимовой, презентовала новый видеоклип на песню «Sevgi» («Любовь»), автором музыки и слов которой выступил Ниджат Меликов.

Стильное черно-белое видео было снято в Баку - на улицах Белого города и в центральной части столицы.

Визуальный стиль клипа подчеркивает главный посыл композиции - тему любви во всех её проявлениях. Главную мужскую роль в видео исполнил модель Иго Гусейнов.

Следует отметить, что Ильгара Кязимова ранее брала творческий перерыв и не выпускала новые треки.

Однако в последние месяцы певица активно вернулась к музыкальной деятельности: «Sevgi» стала уже второй премьерой за короткий срок - ранее она представила трек «Oynamıram», количество прослушиваний которого на YouTube стремительно приближается к отметке в 500 тысяч.

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