«Любовь» Ильгары Кязимовой - ВИДЕО

Певица Ильгара Кязимова, дочь народной артистки Азербайджана Айгюн Кязимовой, презентовала новый видеоклип на песню «Sevgi» («Любовь»), автором музыки и слов которой выступил Ниджат Меликов.

Стильное черно-белое видео было снято в Баку - на улицах Белого города и в центральной части столицы.

Визуальный стиль клипа подчеркивает главный посыл композиции - тему любви во всех её проявлениях. Главную мужскую роль в видео исполнил модель Иго Гусейнов.

Следует отметить, что Ильгара Кязимова ранее брала творческий перерыв и не выпускала новые треки.

Однако в последние месяцы певица активно вернулась к музыкальной деятельности: «Sevgi» стала уже второй премьерой за короткий срок - ранее она представила трек «Oynamıram», количество прослушиваний которого на YouTube стремительно приближается к отметке в 500 тысяч.