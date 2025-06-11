Суд в Армении заменил меру пресечения в отношении Сержа Саргсяна на крупный залог

В Армении антикоррупционный суд отменил подписку о невыезде в отношении экс-президента Сержа Саргсяна, сообщают армянские СМИ.

Подписка о невыезде заменена на залог в размере 5 млн драмов (порядка $1,3 млн).

Судья заявил, что Серж Саргсян обязан уплатить сумму залога в трехдневный срок.

По новому делу, возбужденному в мае этого года, Саргсяна обвиняют в получении взятки в $2,9 млн в феврале 2008 года.

По материалам дела, Саргсян вместе со своим старшим помощником (по неофициальным данным, это Микаэл Минасян — зять экс-президента) получил взятку за то, чтобы не чинить препятствий при продаже 100% акций одной из зарегистрированных в Армении компаний иностранному инвестору.

Серж Саргсян также является фигурантом двух других уголовных дел. Одно из них касается протекции компании «Флеш», импортирующей нефтепродукты, второе — приватизации земельных участков вблизи военного пантеона «Ераблур» в Иреване.