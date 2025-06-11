Азербайджанский борец выиграл юниорское ЕВРО

В Скопье (Северная Македония) продолжается юниорское первенство Европы (U-17).

Как передает azerisport.com, вечером три борца греко-римского стиля Азербайджана могли завоевать медали, но взял лишь один. Абдулрахман Гусейнли (45 кг) выиграл в финале, а Али Назаров (60 кг) уступил в бою за золотую медаль. Эльшад Аббасов (51 кг) проиграл схватку за бронзу.

Также в третий день турнира на ковер вышли три юные борчихи Азербайджана: Хадиджа Гурбанзаде (49 кг), Ульвия Мусаева (57 кг) и Фидан Бабаева (65 кг).

Гурбанзаде проиграла во второй схватке, а Мусаева и Бабаева уступили на старте. Но это не помешало последней попасть в утешительный блок, так как одолевшая ее соперница вышла в финал.

На данный момент в активе Азербайджана 5 (2-1-2) медалей: Рихад Ибрагимли (110 кг) и Абдулрахман Гусейнли (45 кг) выиграли золото, Али Назаров (60 кг) - серебро, а Гурбан Меджнунов (48 кг) и Ниджат Ейлагалиев (80 кг) взяли бронзу.

ЕВРО завершится 15 июня.