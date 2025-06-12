Очередной пакет социальных реформ охватывает 3 млн человек.

Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты населения АР.

«На увеличение размеров заработных плат, пенсий, пособий и стипендий ежегодно дополнительно выделяется 1,4 млрд манатов», - отмечается в сообщении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ об увеличении размеров социальных пособий, президентских пенсий и стипендий за почетные звания и, в связи с этим, внесении изменений в некоторые указы и Распоряжение Президента АР.

В соответствии с Указом главы государства, размеры указанных выплат будут повышены с 1 июля 2025 года.

С полным текстом Указа можно ознакомиться по ссылке.