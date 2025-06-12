Сенаторы-республиканцы раскритиковали администрацию Трампа из-за позиции по Украине

Слушания, в ходе которых сенаторы-республиканцы обрушились с критикой на главу Пентагона Пита Хегсета, состоялись накануне в Конгрессе США.

Поводом стало стремление администрации Дональда Трампа завершить войну в Украине путем активизации контактов с Россией. Об этом сообщает Politico, подчеркивая, что в рядах Республиканской партии становится все более заметным «вопиющий идеологический раскол».

Особенно жесткую позицию занял сенатор Митч Макконнелл — один из трех республиканцев, ранее выступивших против назначения Хегсета. На слушаниях, посвященных оборонному бюджету, он открыто поставил под сомнение внешнеполитический курс Белого дома. «Репутация Америки на кону. Готовы ли мы защищать демократии союзников от авторитарных агрессоров?» — заявил Макконнелл.

Он предупредил, что поражение Украины в войне может стать поражением американской дипломатии. «Мы не хотим проснуться однажды и увидеть в заголовках: «Россия победила, Америка проиграла». Это критически важно, если мы намерены и дальше играть ту роль в мире, которую, как считает большинство конгрессменов, мы все еще должны играть», — сказал сенатор.

Как указывает Politico, диалог Макконнелла с Хегсетом стал редким моментом, когда на поверхности оказались глубокие разногласия по вопросам внешней политики внутри Республиканской партии. Макконнелл представляет традиционное крыло республиканцев, опирающееся на идею глобального лидерства США — в духе политики Рональда Рейгана. Хегсет же олицетворяет трампистский подход, сосредоточенный на приоритете национальных интересов и лозунге «Америка превыше всего».

Макконнелл задал Хегсету несколько принципиальных вопросов, касающихся военного конфликта, продолжающегося уже четвертый год. На вопрос, кто является агрессором, Хегсет признал: «Россия — агрессор».

Однако, когда речь зашла о том, чью победу он хотел бы видеть, министр ушел от прямого ответа, ограничившись заявлением о стремлении Трампа к мирному урегулированию. Хегсет также обвинил администрации Барака Обамы и Джо Байдена в «неэффективной политике в отношении России» и в задержке военной помощи Украине, напомнив, что именно при них произошли аннексия Крыма и начало полномасштабного вторжения.

«Владимир Путин знает, что президент Трамп сильный. Он знает, что его слово весомо. В результате мирного урегулирования в Украине, достигнутого путем переговоров, Америка выглядит сильной», — заявил Хегсет.

Среди других участников обсуждения выступил сенатор Линдси Грэм, республиканец от Южной Каролины и давний союзник Трампа. Он пытался выяснить, остановит ли Путин свою экспансию в случае победы в Украине.

Ответы Хегсета и генерала Дэна Кейна, председателя Объединенного комитета начальников штабов, кардинально разошлись. «Я не верю, что он собирается остановиться», — сказал Кейн. Хегсет же ответил: «Это еще предстоит выяснить».

Накануне слушаний в Сенате Пит Хегсет выступал также в Палате представителей, где заявил о сокращении расходов в рамках программы Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), предполагающей закупку американского вооружения для нужд Украины. Подчеркнув, что администрация Дональда Трампа имеет «совершенно иной взгляд» на конфликт, он отметил: «Мы считаем, что мирное урегулирование через переговоры отвечает интересам как Украины и России, так и США, особенно с учетом множества глобальных вызовов».

Источник: The Moscow Times