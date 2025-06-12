 Сенаторы-республиканцы раскритиковали администрацию Трампа из-за позиции по Украине | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Сенаторы-республиканцы раскритиковали администрацию Трампа из-за позиции по Украине

First News Media09:47 - Сегодня
Сенаторы-республиканцы раскритиковали администрацию Трампа из-за позиции по Украине

Слушания, в ходе которых сенаторы-республиканцы обрушились с критикой на главу Пентагона Пита Хегсета, состоялись накануне в Конгрессе США.

Поводом стало стремление администрации Дональда Трампа завершить войну в Украине путем активизации контактов с Россией. Об этом сообщает Politico, подчеркивая, что в рядах Республиканской партии становится все более заметным «вопиющий идеологический раскол».

Особенно жесткую позицию занял сенатор Митч Макконнелл — один из трех республиканцев, ранее выступивших против назначения Хегсета. На слушаниях, посвященных оборонному бюджету, он открыто поставил под сомнение внешнеполитический курс Белого дома. «Репутация Америки на кону. Готовы ли мы защищать демократии союзников от авторитарных агрессоров?» — заявил Макконнелл.

Он предупредил, что поражение Украины в войне может стать поражением американской дипломатии. «Мы не хотим проснуться однажды и увидеть в заголовках: «Россия победила, Америка проиграла». Это критически важно, если мы намерены и дальше играть ту роль в мире, которую, как считает большинство конгрессменов, мы все еще должны играть», — сказал сенатор.

Как указывает Politico, диалог Макконнелла с Хегсетом стал редким моментом, когда на поверхности оказались глубокие разногласия по вопросам внешней политики внутри Республиканской партии. Макконнелл представляет традиционное крыло республиканцев, опирающееся на идею глобального лидерства США — в духе политики Рональда Рейгана. Хегсет же олицетворяет трампистский подход, сосредоточенный на приоритете национальных интересов и лозунге «Америка превыше всего».

Макконнелл задал Хегсету несколько принципиальных вопросов, касающихся военного конфликта, продолжающегося уже четвертый год. На вопрос, кто является агрессором, Хегсет признал: «Россия — агрессор».

Однако, когда речь зашла о том, чью победу он хотел бы видеть, министр ушел от прямого ответа, ограничившись заявлением о стремлении Трампа к мирному урегулированию. Хегсет также обвинил администрации Барака Обамы и Джо Байдена в «неэффективной политике в отношении России» и в задержке военной помощи Украине, напомнив, что именно при них произошли аннексия Крыма и начало полномасштабного вторжения.

«Владимир Путин знает, что президент Трамп сильный. Он знает, что его слово весомо. В результате мирного урегулирования в Украине, достигнутого путем переговоров, Америка выглядит сильной», — заявил Хегсет.

Среди других участников обсуждения выступил сенатор Линдси Грэм, республиканец от Южной Каролины и давний союзник Трампа. Он пытался выяснить, остановит ли Путин свою экспансию в случае победы в Украине.

Ответы Хегсета и генерала Дэна Кейна, председателя Объединенного комитета начальников штабов, кардинально разошлись. «Я не верю, что он собирается остановиться», — сказал Кейн. Хегсет же ответил: «Это еще предстоит выяснить».

Накануне слушаний в Сенате Пит Хегсет выступал также в Палате представителей, где заявил о сокращении расходов в рамках программы Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), предполагающей закупку американского вооружения для нужд Украины. Подчеркнув, что администрация Дональда Трампа имеет «совершенно иной взгляд» на конфликт, он отметил: «Мы считаем, что мирное урегулирование через переговоры отвечает интересам как Украины и России, так и США, особенно с учетом множества глобальных вызовов».

Источник: The Moscow Times

Поделиться:
215

Актуально

Xроника

Президент Азербайджана поздравил Владимира Путина

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 30° тепла

Мнение

Захарова предостерегает, Баку напоминает: разрешения у Москвы не спрашиваем

Общество

Впервые для Азербайджана: открыт доступ к самому здоровому дому в мире - EYWA в Дубае ...

В мире

Совет управляющих МАГАТЭ принял антииранскую резолюцию

В крушении самолета в Индии есть выжившие - ОБНОВЛЕНО

Президент Ирана: Не позволим атаковать ни сантиметра нашей земли

Спикер парламента Грузии обвинил Польшу в лоббировании интересов Саакашвили

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Иранский спортсмен отказывается от гражданства ИРИ ради получения армянского

Трамп: Я очень разочарован Илоном Маском

Два человека, пересекшие территорию Азербайджана, возвращены в Армению

Новый вирус назвали причиной будущей катастрофы

Последние новости

Совет управляющих МАГАТЭ принял антииранскую резолюцию

Сегодня, 13:31

Ильхам Алиев направил письмо участникам 2-го заседания министров и руководителей ведомств, ответственных за вопросы семьи и соцполитики ОТГ

Сегодня, 13:26

В крушении самолета в Индии есть выжившие - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:25

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 30° тепла

Сегодня, 13:20

Президент Ирана: Не позволим атаковать ни сантиметра нашей земли

Сегодня, 13:15

Захарова предостерегает, Баку напоминает: разрешения у Москвы не спрашиваем

Сегодня, 13:12

Спикер парламента Грузии обвинил Польшу в лоббировании интересов Саакашвили

Сегодня, 12:58

Эмин Амруллаев встретился с министром высшего образования, исследований и инноваций Омана - ФОТО

Сегодня, 12:57

На III Играх стран СНГ будет разыграно 246 комплектов медалей

Сегодня, 12:43

Кобахидзе расценил призыв Туска отменить безвизовый режим для Грузии как угрозу и шантаж

Сегодня, 12:38

В Иране заявили, что готовы к войне

Сегодня, 12:33

Эмин Агаларов намерен построить экологичную гостиницу в ущелье Бозжыра

Сегодня, 12:31

В Баку продолжается суд над обвиняемыми в военных преступлениях против Азербайджана

Сегодня, 12:22

«Гордость» Ройи Айхан – ВИДЕО

Сегодня, 12:21

Токаев предложил провести неформальную встречу глав государств ОТГ в Туркестане

Сегодня, 12:18

ТуранБанк отмечает своё 33-е летие

Сегодня, 12:05

Лейла Абдуллаева: Азербайджан предпринимает важные шаги по защите морских экосистем

Сегодня, 12:02

Задержан мужчина, совершавший мошенничество под предлогом продажи дешёвых мобильных телефонов в TikTok

Сегодня, 11:38

Ильхам Алиев поздравил Президента Филиппин с национальным праздником

Сегодня, 11:38

Пашинян потребовал от Гарегина II освободить Армянскую апостольскую церковь

Сегодня, 11:34
Все новости
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В этом году Азербайджан на международном конкурсе «Евровидение» представляла группа Mamagama – музыкальный коллектив, появившийся на сцене относительно недавно, но30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36