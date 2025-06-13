Space TV получил предупреждение из-за мультфильма «Маша и Медведь»

Аудиовизуальный совет Азербайджана вынес официальное предупреждение телеканалу Space TV за трансляцию анимационного фильма «Маша и Медведь» без обладания исключительными правами на его показ.

Как говориттся в сообщении структуры, на сегодняшнем онлайн-заседании Совета было установлено, что указанный мультфильм транслировался 7, 8 и 9 июня.

Согласно азербайджанскому законодательству, исключительное право на показ данного контента на территории страны принадлежит Общественному телевидению и радио (İTV).

Совет квалифицировал этот инцидент как нарушение статьи 38.2 закона «О медиа». Поскольку нарушение зафиксировано впервые, регулятор ограничился предупреждением, без применения более строгих санкций.