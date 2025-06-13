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Посол Польши вручил копии верительных грамот главе МИД Азербайджана - ФОТО

First News Media20:20 - Сегодня
Посол Польши вручил копии верительных грамот главе МИД Азербайджана - ФОТО

13 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Польши в нашей стране Павлом Радомским.

Как сообщили в управлении пресс-службы министерства иностранных дел, в ходе встречи посол вручил копии своих верительных грамот министру Джейхуну Байрамову. Министр поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности в нашей стране. Была выражена уверенность в том, что новоназначенный посол приложит все усилия для дальнейшего развития отношений между двумя странами.

В ходе беседы было выражено удовлетворение нынешним уровнем азербайджано-польского политического диалога, отмечено, что взаимные визиты и контакты на высоком уровне создали прочную основу для устойчивого характера наших отношений.

Обсуждалось значение таких механизмов, как политические консультации между министерствами иностранных дел, Межправительственной комиссией по экономическому сотрудничеству и Рабочими группами по межпарламентским связям во всестороннем и системном развитии азербайджано-польских межгосударственных отношений. Подчеркивалась важность усиления совместной деятельности для максимального раскрытия потенциала и возможностей нашего сотрудничества в экономической, в том числе традиционной и зеленой энергетике, транспортно-логистической сферах. Обсуждались возможности развития сотрудничества и укрепления обменов в гуманитарном направлении, в том числе в сферах образования, культуры, спорта и молодежи.

В ходе встречи министр Джейхун Байрамов предоставил подробную информацию об истории бывшего армяно-азербайджанского конфликта, а также реалиях и событиях постконфликтного периода. Были обсуждены переговоры по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией, завершившиеся в марте текущего года, и факторы, препятствующие его подписанию, в том числе претензии к территориальной целостности нашей страны в конституции Армении и вопрос упразднения механизмов, утративших свою актуальность и функциональность, таких как Минская группа. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о других региональных и международных вопросах, представляющих взаимный интерес.

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