Лидер Ирана назначил временного главу генштаба после гибели Багери

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил Хабиболлу Сайяри временным главой генштаба ВС иранской республики после гибели Мохаммада Багери.

Об этом сообщает агентство Nour News.

«Указом верховного лидера Хабиболла Сайяри был назначен временным главой генерального штаба вооруженных сил Ирана», — говорится в сообщении.

До этого государственное телевидение исламской республики сообщило, что глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери погиб в результате атак Израиля.

Источник: Gazeta.Ru