AZAL и Uzbekistan Airways заключили code-share соглашение

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL и флагманский авиаперевозчик Узбекистана подписали соглашение о совместной эксплуатации рейсов (code-share), открывающей новые горизонты для путешествий между Азербайджаном и Узбекистаном.

Code-share соглашение — это форма сотрудничества между авиакомпаниями, при которой они совместно выполняют рейсы, позволяя продавать билеты на рейсы партнера под собственным кодом и предоставляя пассажирам более широкий выбор маршрутов и стыковок.

Благодаря новому партнёрству пассажирам предоставляется ещё больше гибкости при планировании путешествий по маршрутам из Баку в Ташкент и обратно, а также из Ташкента в Баку и обратно. Теперь у путешественников есть возможность выбрать наиболее удобный рейс среди девяти доступных вариантов в неделю обеих авиакомпаний.

Соглашение также предоставляет транзитным пассажирам широкий выбор стыковок, повышая удобство и доступность маршрутов для международных путешествий через хабы в Баку и Ташкенте.

Дополнительно пассажиры Uzbekistan Airways смогут воспользоваться рейсами Azerbaijan Airlines по маршруту Самарканд – Баку – Самарканд, расширяя свои возможности для комфортного и эффективного перелёта из второго по значимости туристического и культурного центра Узбекистана.

Джамиль Манизаде, Коммерческий директор Azerbaijan Airlines, отметил:

«Партнерство с Uzbekistan Airways отражает стремление авиакомпаний не только расширять маршрутную сеть, но и укреплять связи между народами наших стран. Мы рады предложить пассажирам ещё больше удобства, гибкости и новых направлений для

путешествий. Это соглашение – шаг к более тесному сотрудничеству, развитию туризма и укреплению дружбы между Азербайджаном и Узбекистаном»

Шухрат Ядгаров, Заместитель Председателя Правления по коммерции и туризму Uzbekistan Airways, также отметил: «С каждым новым соглашением мы приближаем наши города и культуры. Code-share с AZAL — это не просто удобство для пассажиров, это символ дружбы и открытости между Узбекистаном и Азербайджаном. Мы уверены, что это партнёрство откроет новые возможности для путешествий и сблизит наши народы»

Соглашение стало важным шагом на пути к укреплению транспортных связей между двумя странами, развитию делового и туристического обмена, а также повышению качества обслуживания пассажиров за счёт объединения усилий двух национальных авиаперевозчиков.